Малиновский возглавил необычный рейтинг на Евро-2020. У Роналду – все очень плохо

Украинский полузащитник – единственный на чемпионате Европы, кто со штрафного удара попал в створ ворот. Криштиану забил всего один штрафной в истории

Руслан Малиновский в новой форме / Фото: УАФ

Накануне третьего тура группового этапа Евро-2020 статистики подвели промежуточные итоги. Сразу по нескольким показателям среди лидеров оказались футболисты сборной Украины. В частности, команда Андрея Шевченко среди всех участников турнира нанесла больше всех ударов в створ ворот – 13! На один меньше у Дании, на два – у Италии, по 10 раз били в "рамку" Нидерланды и Испания.

Тем временем Милан заинтересовался форвардом сборной Украины.

Из этих 13 ударов в створ один – штрафной в исполнении Руслана Малиновского в поединке с македонцами. Причем наш полузащитник – единственный, кто потревожил вратаря со стандартного положения. Всего же на Евро 14 раз пытались бить по воротам, но мяч не попадал в створ, сообщает ресурс InStat.

Интересно, что Криштиану Роналду за свои пять участий в еврофорумах 50 раз бил со штрафных, но забил лишь один мяч! Тогда как неординарный валлиец Гарет Бейл дважды праздновал голы из всего лишь шести попыток. При этом португалец в чемпионате Италии 71 раз бил штрафные, но 48 раз попадал... в стенку.

Сборная Португалии, Роналду и Пепе / Фото: Reuters

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Заметим, что Малиновский делит вторую строчку с испанцем Жорди Альбой по созданию голевых моментов (3). Больше обострял лишь Бейл (5). А молодой капитан сборной Украины Александр Зинченко лидирует на ЧЕ по количеству отборов мяча – 12!

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