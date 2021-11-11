11 ноября 19:30
Украина --
Болгария --
12 ноября 19:45
Италия --
Швейцария --
13 ноября 14:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
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Мариуполь --
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Малиновский в старте: состав сборной Украины на матч с Болгарией

Сергей Шаховец
11 ноября, 18:40
Александр Петраков определился с одиннадцатью футболистами, которые начнут товарищеский поединок в Одессе

Сборная Украины / Фото: Reuters

Сегодня в Одессе сыграют национальные команды Украины и Болгарии. Онлайн матча Украина – Болгария есть на нашем сайте.

Уже известны стартовые составы команд. Александр Петраков доверил Руслану Малиновскому выйти на поле с первых минут встречи.

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Украина: Бущан — Тымчик, Матвиенко, Кривцов, Соболь, Зинченко, Сидорчук, Малиновский, Ярмоленко, Зубков, Довбик.

Запасные: Пятов, Ризнык, Качараба, Степаненко, Яремчук, Корниенко, Сикан, Буяльский, Цыганков, Гармаш, Коваленко, Караваев.

Болгария: Михайлов — Йорданов, А. Христов, Димитров, Велковски, Кирилов, Б. Цонев, Неделев, А. Илиев, Десподов.

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Запасные: Вуцов, Караджов, Турицов, Петков, Янков, Костадинов, С. Иванов, Минчев, Чочев, Д. Илиев, Цветанов, И. Илиев.

Матч состоится в Одессе на стадионе "Черноморец". Начало в 19:30 по киевскому времени.