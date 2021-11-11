11 листопада 19:30
Україна --
Болгарія --
12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
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Маліновський у старті: склад збірної України на матч із Болгарією

Сергій Шаховець
11 листопада, 18:40
Олександр Петраков визначився з одинадцятьма футболістами, які розпочнуть товариський поєдинок в Одесі

Збірна України / Фото: Reuters

Сьогодні в Одесі зіграють національні команди України та Болгарії. Онлайн матчу Україна – Болгарія є на нашому сайті.

Вже відомі стартові склади команд. Олександр Петраков довірив Руслану Маліновському вийти на поле з перших хвилин зустрічі.

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Україна: Бущан – Тимчик, Матвієнко, Кривцов, Соболь, Зінченко, Сидорчук, Маліновський, Ярмоленко, Зубков, Довбик.

Запасні: Пятов, Різник, Качараба, Степаненко, Яремчук, Корнієнко, Сікан, Буяльський, Циганков, Гармаш, Коваленко, Караваєв.

Болгарія: Михайлов — Йорданов, А. Хрістов, Дімітров, Велковскі, Кирилов, Б. Цонев, Неделєв, А. Ілієв, Десподов.

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Запасні: Вуцов, Караджов, Туріцов, Пєтков, Янков, Костадінов, С. Іванов, Мінчев, Чочев, Д. Ілієв, Цвєтанов, І. Ілієв.

Матч відбудеться у Одесі на стадіоні "Чорноморець". Початок о 19:30 за київським часом.