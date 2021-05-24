Руслан Малиновский - лучший асситент чемпионата Италии / Фото: Getty Images
Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский стал лучшим ассистентом чемпионата Италии. В завершившемся сезоне лидер сборной Украины сделал 12 результативных передач. Неудивительно, что Малиновского хотят видеть три европейских гранда.
Малиновский опередил нападающего Интера Ромелу Лукаку, на счету которого 11 ассистов. При этом, украинец из 36 матчей в Серии А лишь 22 начинал с первых минут. Кстати, недавно жена Малиновского раскритиковала тренера Аталанты за то, что заменил ее мужа. Также на счету Руслана 8 голов в чемпионате Италии и еще два – в Кубке страны.
Аталанта Малиновского финишировала на третьем месте в чемпионате Италии и в следующем сезоне выступил в Лиге чемпионов. Сегодня путевку в ЛЧ выгрыз Ювентус, а также Милан, вернувшийся в турнир впервые с 2014 года.
Смотрите, как Аталанта играла с Миланом:
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