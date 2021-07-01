Малиновский не боится сборной Англии и знает, как ее обыграть

Полузащитник украинской команды уверен, что все возможно, и считает, что нашим по силам обыграть родоначальников футбола при соблюдении плана

Руслан Малиновский / Фото: Reuters

В среду вечером сборная Украины прилетела из Глазго в Рим. После трудной победы над шведами подопечные Андрея Шевченко готовятся к битве с англичанами в четвертьфинале. Приятно, что "сине-желтые" не считают свою миссию выполненной и надеются на большее.

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Сегодня наш хавбек Руслан Малиновский во время общения с журналистами подтвердил серьезность намерений. Его слова приводит сайт УАФ.

О целях на будущее:

"Я не согласен с утверждением, что у нас уже нет задач. На последнем теоретическом занятии главный тренер обратил наше внимание на то, что не нужно летать в облаках и говорить, что мы уже достигли чего-то. Мы уже видели на этом турнире, что в футболе все возможно. Готовимся к игре очень серьезно, сконцентрировано".

О сопернике:

"Англия – очень хорошая команда, которая играет в быстрый футбол. Но мы уже играли против Франции, Германии, Испании – у нас есть опыт таких матчей. Нам не нужно бояться, а надо выполнять план на игру. Англия – фаворит, поэтому на нее оказывается большее давление, чем на нас. Если мы будем максимально придерживаться плана и продемонстрируем полную самоотдачу, то, думаю, сможем достичь результата".

Об действиях Ярмоленко:

"У Андрея было мало игрового времени в этом сезоне. Но он – настоящий капитан. Для него игра с Англией будет особенной, ведь это особый шанс доказать, чего он стоит".

Тем временем Усик запугал Англию перед матчем с Украиной на Евро-2020.

Приятно посмотреть, как наши обыграли-таки шведов в дополнительное время: