Малиновский не боится сборной Англии и знает, как ее обыграть

Руслан Малиновский / Фото: Reuters
В среду вечером сборная Украины прилетела из Глазго в Рим. После трудной победы над шведами подопечные Андрея Шевченко готовятся к битве с англичанами в четвертьфинале. Приятно, что "сине-желтые" не считают свою миссию выполненной и надеются на большее.
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Сегодня наш хавбек Руслан Малиновский во время общения с журналистами подтвердил серьезность намерений. Его слова приводит сайт УАФ.
- О целях на будущее:
"Я не согласен с утверждением, что у нас уже нет задач. На последнем теоретическом занятии главный тренер обратил наше внимание на то, что не нужно летать в облаках и говорить, что мы уже достигли чего-то. Мы уже видели на этом турнире, что в футболе все возможно. Готовимся к игре очень серьезно, сконцентрировано".
- О сопернике:
"Англия – очень хорошая команда, которая играет в быстрый футбол. Но мы уже играли против Франции, Германии, Испании – у нас есть опыт таких матчей. Нам не нужно бояться, а надо выполнять план на игру. Англия – фаворит, поэтому на нее оказывается большее давление, чем на нас. Если мы будем максимально придерживаться плана и продемонстрируем полную самоотдачу, то, думаю, сможем достичь результата".
- Об действиях Ярмоленко:
"У Андрея было мало игрового времени в этом сезоне. Но он – настоящий капитан. Для него игра с Англией будет особенной, ведь это особый шанс доказать, чего он стоит".
Тем временем Усик запугал Англию перед матчем с Украиной на Евро-2020.
Приятно посмотреть, как наши обыграли-таки шведов в дополнительное время:
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