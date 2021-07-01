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Швейцария --
Испания --
2 июля 22:00
Бельгия --
Италия --
3 июля 19:00
Чехия --
Дания --
3 июля 22:00
Украина --
Англия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Берегите колени, ноги, руки: как диаспора встретила сборную Украины в Риме

Александр Трикиша Александр Трикиша
1 июля, 16:04
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Сборная Украины прибыла в Италию на четвертьфинальный матч Евро-2020 против Англии. Возле отеля нашу команду встретили представители диаспоры и пожелали успеха в следующих матчах
Сборная Украины прибыла в Рим
Сборная Украины прибыла в Рим

Сборная Украины прибыла в Рим, где 3 июля проведет четвертьфинальный матч Евро-2020 против команды Англии. Перед отелем нашу команду встретили представители украинской диаспоры, ведь болельщиков из Украины в Италию не пустят.

Болельщики скандировали "Украина, Украина", благодарили за яркое выступление на чемпионате Европы и желали удачи в будущих матчах. Особенно выделилась одна женщина с интересным напутствием: "Берегите колена, ноги, руки и удачи".

В Сети сразу же пошла волна негатива, мол, футболисты никак не отреагировали на поддержку. Но стоявшие возле отеля фанаты рассказали, что игроков подгоняла охрана, чтобы они быстрее забирали сумки и освобождали проезд. К тому же было видно, что игроки уставшие с дороги.

Тем не менее, футболисты улыбались в ответ на слова поддержки и приветствовали их. А раздавать автографы и делать совместные фото запрещают антиковидные правила, поэтому игроки не могли ближе подойти к землякам.

Кстати, мы уже писали о шикарном отеле сборной Украины в Риме: номера по 10 000, пиано-бар и вид на собор Святого Петра.

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Португалия
3
7:6
4
3
Германия
3
6:5
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Пятница, 2 июля
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Суббота, 3 июля
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