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Малиновский божит: забил, отдал голевую и помог Шеве

Андрей Трофимов
9 января, 18:43
Руслан стал героем воскресного матча итальянского чемпионата между своей Аталантой и Удинезе

Руслан Малиновский / Фото: Reuters

Руслан Малиновский, признанный лучшим игроком Аталанты в декабре, продолжает феерить – уже в новом году.

В первом тайме продолжающего в эти минуты гостевого поединка чемпионата Италии против Удинезе самый дорогой украинский футболист по версии Transfermarkt (30 млн евро) отдал голевую передачу на Муриэля, который сделал счет 2:0.

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ВИДЕО АССИСТА МАЛИНОВСКОГО

А перед перерывом Малиновский и сам поразил ворота Удинезе своей убийственной левой, сделав счет разгромным – 3:0 в пользу Аталанты.

ВИДЕО ГОЛА МАЛИНОВСКОГО

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Руслан Малиновский / Фото: Reuters

Таким образом Руслан помог не только своей команде, но и Андрею Шевченко. Ведь Удинезе, пострадавший от Малиновского, является одним из конкурентом возглавляемой Шевой Дженоа в борьбе за сохранение прописки в Серии А.

Андрей Шевченко и Руслан Малиновский / Фото: Коллаж: Сегодня

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Добавим, что сам Шевченко второй раз за две недели заболел коронавирусом, из-за чего ему пришлось снова изолироваться – в воскресенье, 9 января, руководить "грифонами" в игре со Специей пришлось ассистенту Андрея Мауро Тассотти.

Отметим, что у Малиновского, перешедшего в Аталанту в 2019-м, уже 25 голов и 20 ассистов за бергамасков.

Руслан Малиновский / Фото: Getty Images