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Маліновський божить: забив, віддав гольову та допоміг Шеві

Андрій Трофімов
9 січня, 18:43
Руслан став героєм недільного матчу італійського чемпіонату між своєю Аталантою та Удінезе (6:2)

Руслан Маліновський / Фото: Reuters

Руслан Маліновський, визнаний найкращим гравцем Аталанти у грудні, продовжує феєрити – вже у новому році.

У першому таймі гостьового поєдинку чемпіонату Італії проти Удінезе найдорожчий український футболіст за версією Transfermarkt (30 млн євро) віддав гольову передачу на Муріеля, який зробив рахунок 2:0.

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ВІДЕО АСИСТА МАЛІНОВСЬКОГО

А перед перервою Маліновський і сам вразив ворота Удінезе своєю вбивчою лівою, зробивши рахунок розгромним – 3:0 на користь Аталанти.

ВІДЕО ГОЛА МАЛІНОВСЬКОГО

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У другому таймі Аталанта не лише зберегла свою перевагу, а й збільшила її – до 6:2. Маліновський відіграв до фінального свистка.

Удінезе – Аталанта – 2:6
Голи: Моліна, 59, Бету, 88 – Пашалич, 17, Муріель, 22, 76, Маліновський, 43, Мехле, 89, Пессіна, 90+2

Руслан Маліновський / Фото: Reuters

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У такий спосіб Руслан допоміг не лише своїй команді, а й Андрію Шевченку. Адже Удінезе, який постраждав від Маліновського, є одним із конкурентів очолюваної Шевою Дженоа у боротьбі за збереження прописки в Серії А.

Андрій Шевченко і Руслан Маліновський / Фото: Колаж: Сьогодні

Додамо, що сам Шевченко вдруге за два тижні захворів на COVID, через що йому довелося знову ізолюватися – у неділю, 9 січня, керувати "грифонами" у грі зі Спецією довелося асистенту Андрія Мауро Тассотті.

Зазначимо, що у Малsновського, який пере,hfdcz до Аталанти 2019-го, вже 25 голів і 20 асистів за бергаманців.

Руслан Маліновський / Фото: Getty Images