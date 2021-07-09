Макгрегор vs Порье – ничья: пока что на весах

Накануне субботнего турнира по смешанным единоборствам UFC 264 Конор Макгрегор и Дастин Порье показали одинаковый вес – 70,8 кг

Конор Макгрегор и Дастин Порье / Фото: UFC

В Лас-Вегасе продолжаются мероприятия, посвященные предстоящему турниру по смешанным единоборствам UFC 264. Участники главного поединка вечера Конор Макгрегор и Дастин Порье прошли церемонию взвешивания. Оба бойца показали одинаковый вес – 70,8 кг.

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Напомним, что турнир UFC 264 состоится в ночь с субботы на воскресенье и начнется в 01:00 по киевскому времени. Главный бой турнира между Макгрегором и Порье начнется ориентировочно в 07:00.

Кстати, в первом бою (в сентябре 2014 года) Макгрегор нокаутировал американца в первом раунде. А во втором поединке (в январе 2021 года) уже Порье отправил в нокаут ирландца во втором раунде.

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Фото: Jeff Bottari/Handout Photo via USA TODAY Sports

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