Изменить язык на: UA Перейти к новостям

Макгрегор – Порье: онлайн главного боя года в UFC

10 июля, 14:12

Любомир Луканюк

Третий поединок между одними из самых крутых бойцов UFC пройдет в Лас-Вегасе. Первый бой выиграл Макгрегор, второй – Порье, кто победит в этот раз? Следите за онлайном вместе с нами

Трилогия завершится в Лас-Вегасе

Третья серия боевика под названием "Конор Макгрегор против Дастина Порье" сегодня ночью будет показана всему миру из Лас-Вегаса. Там пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 264. Мы проведем онлайн главного поединка, который должен дать ответ, кто сейчас сильнее в UFC – Макгрегор или Порье?

Первая серия

Впервые пути бойцы пересеклись семь лет назад. Поединок длился менее двух минут. Конору удалось быстро нокаутировать Порье.

Вторая серия

В январе этого года состоялся реванш. И во втором раунде Дастин нанес Макгрегору первое поражение в стойке.

Кто фаворит

Букмекеры отдают предпочтение Дастину. Коэффициент на победу Порье – 1,76. На победу Макгрегора – 2,17. Котировки на досрочную победу американца – 2,30, на успех ирландца – 2,50.

Прогноз на бой от чемпиона Bellator Ярослава Амосова:

"Точность и скорость Макгрегора все так же на высоком уровне, и при грамотной защите их будет достаточно для того, чтобы переиграть весьма прямолинейного Порье, который вряд ли покажет что-то новое".

Лучшие бои Конора:

Лучшие бои Дастина:

Когда стартует UFC 264

Предварительный раунд начнется в 1:00 по киевскому времени. Бой Макгрегора и Порье ожидается в 7:00.

Главные бои вечера

Предварительные бои

Кто покажет бой Макгрегор – Порье

В Украине в прямом эфире поединок можно посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Новости на эту же тему:
MMA UFC смешанные единоборства Конор Макгрегор Дастин Порье

Реклама