Макгрегор – Пор'є: онлайн головного бою року в UFC

Третя серія бойовика під назвою "Конор Макгрегор проти Дастіна Пор'є" сьогодні вночі буде показана всьому світу з Лас-Вегаса. Там пройде турнір зі змішаних єдиноборств UFC 264. Ми проведемо онлайн головного поєдинку, який повинен дати відповідь, хто зараз сильніший в UFC – Макгрегор чи Пор'є?
Перша серія
Вперше шляхи бійців зустрілися сім років тому. Поєдинок тривав менше двох хвилин. Конору вдалося швидко нокаутувати Пор'є.
Друга серія
У січні цього року відбувся реванш. І в другому раунді Дастін завдав Макгрегору першої поразки в стійці.
Хто фаворит
Букмекери віддають перевагу Дастіну. Коефіцієнт на перемогу Пор'є – 1.76. На перемогу Макгрегора – 2.17. Котирування на дострокову перемогу американця – 2.30, на успіх ірландця – 2.50.
Прогноз на бій від чемпіона Bellator Ярослава Амосова:
"Точність і швидкість Макгрегора все так само на високому рівні, і при грамотному захисті їх буде достатньо для того, щоб переграти вельми прямолінійного Пор'є, який навряд чи покаже щось нове".
Найкращі бої Конора:
Найкращі бої Дастіна:
Коли стартує UFC 264
Попередній раунд розпочнеться о 1:00 за київським часом. Бій Макгрегора і Пор'є очікується о 7:00.
Головні бої вечора
- Дастін Пор'є (27-6) – Конор Макгрегор (22-5)
- Гілберт Бернс (19-4) – Стівен Томпсон (16-4-1)
- Тай Туіваса (11-3) – Грег Харді (7-3)
- Ірен Алдана (12-6) – Яна Куницька (14-5)
- Шон О'Меллі (13-1) – Кріс Моутіньо (9-4)
Попередні бої
- Карлос Кондит (32-13) – Макс Гріффін (17-8)
- Ніко Прайс (14-4) – Мішель Перейра (25-11)
- Раян Холл (8-1) – Ілля Топурія (10-0)
- Тревін Джайлс (14-2) – Дрікус Дю Плессі (15-2)
- Дженніфер Майа (18-7-1) – Джессіка Ай (15-9)
- Омарі Ахмедов (21-5-1) – Бред Таварес (18-6)
- Жалгас Жумагулов (13-5) – Джером Рівера (10-5)
- Ю Яозонг (3-2) – Ален Амедовскі (8-2)
Хто покаже бій Макгрегор – Пор'є
В Україні в прямому ефірі поєдинок можна подивитися на телеканалі Setanta Sports.
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