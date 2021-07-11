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Макгрегор – Пор'є: онлайн головного бою року в UFC

11 липня, 07:19

Любомир Луканюк

Третій поєдинок між одними з найкрутіших бійців UFC пройде в Лас-Вегасі. Перший бій виграв Макгрегор, другий – Пор'є, хто переможе цього разу? Стежте за онлайном разом з нами

Третя серія бойовика під назвою "Конор Макгрегор проти Дастіна Пор'є" сьогодні вночі буде показана всьому світу з Лас-Вегаса. Там пройде турнір зі змішаних єдиноборств UFC 264. Ми проведемо онлайн головного поєдинку, який повинен дати відповідь, хто зараз сильніший в UFC – Макгрегор чи Пор'є?

За кого вболіваєте?

Перша серія

Вперше шляхи бійців зустрілися сім років тому. Поєдинок тривав менше двох хвилин. Конору вдалося швидко нокаутувати Пор'є.

Друга серія

У січні цього року відбувся реванш. І в другому раунді Дастін завдав Макгрегору першої поразки в стійці.

Хто фаворит

Букмекери віддають перевагу Дастіну. Коефіцієнт на перемогу Пор'є – 1.76. На перемогу Макгрегора – 2.17. Котирування на дострокову перемогу американця – 2.30, на успіх ірландця – 2.50.

Прогноз на бій від чемпіона Bellator Ярослава Амосова:

"Точність і швидкість Макгрегора все так само на високому рівні, і при грамотному захисті їх буде достатньо для того, щоб переграти вельми прямолінійного Пор'є, який навряд чи покаже щось нове".

Найкращі бої Конора:

Найкращі бої Дастіна:

Коли стартує UFC 264

Попередній раунд розпочнеться о 1:00 за київським часом. Бій Макгрегора і Пор'є очікується о 7:00.

Головні бої вечора

Попередні бої

Хто покаже бій Макгрегор – Пор'є

В Україні в прямому ефірі поєдинок можна подивитися на телеканалі Setanta Sports.

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