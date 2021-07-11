Макгрегор пообещал Порье отомстить на улице, а Дана Уайт анонсирует четвертый бой

Скандальный ирландский боец смешанных единоборств никак не успокоится и обещает разобраться с обидчиком за пределами клетки. Но вернется и в UFC

Дастин Порье - Конор Макгрегор / Фото: Reuters

Сегодня утром Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье третий бой на UFC264. Самый известный в мире боец сломал ногу и вынужден был завершить битву досрочно. Однако даже это не помешало ему выдать очередную тираду в отношении соперника.

Кстати, узнайте, как Порье высказался после победы над Макгрегором. Американец надеется, что с ирландцем все будет в порядке.

Конор же считает свое поражение стечением обстоятельств. Мол, соперник не ломал мне ногу и ему повезло:

"Это еще не конец. И если мы встретимся с ним на улице, то нам придется подраться. Значит будет так, мне все наплевать... Порье не ломал мне ногу своим ударом. Я это проверил. А вот я попадал в его кровоточащую голову и отбивал ему ногу. Он же просто нырял, чтобы сократить расстояние".

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Тем временем глава UFC Дана Уайт пообещал Дастину бой за титул в легком весе. А после того, как Макгрегор выздоровеет, скорее всего, состоится его четвертое противостояние с Порье. Третий поединок закончился неожиданно, и многие хотели бы увидеть продолжение, считает организатор.