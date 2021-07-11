11 июля 22:00
Италия --
Англия --
11 июля 03:00
Бразилия 0
Аргентина 1
13 июля 18:00
Заря --
Аланьяспор --
14 июля 12:00
Динамо --
Сьон --
17 июля 21:00
Ницца --
Динамо --
20 июля 16:00
Атлетик --
Динамо --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости MMA

Так работает карма: Порье высказался после победы над Макгрегором

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
11 июля, 09:20
Копировать ссылку
Американский боец смешанных единоборств считает, что его ирландский соперник слишком много наговорил неприятного, за что ему "прилетело" от судьбы
Американский боец Дастин Порье
Американский боец Дастин Порье / Фото: Reuters

В ночь на воскресенье в Лас-Вегасе прошел одно из самых ожидаемых мероприятий года в UFC. В главном бою шоу, как известно, Макгрегор сломал ногу в бою с Порье. Таким образом, американец выиграл второй подряд поединок у скандального ирландца.

После победы 32-летний Дастин не слишком ликовал, но отметил, что соперник получил то, что заслуживал:

"Я заблокировал один из "лоукиков" Конора и почувствовал, что у него в ноге что-то хрустнуло. Это случилось раньше конца первого раунда... Он попал по мне неплохим кроссом, как и в прошлом бою, я не видел его удара. Но он действовал грязно и тянул меня за перчатки вниз – я пытался сказать это рефери.

Макгрегор говорил много грубого, что собирается в клетке убить меня. Но должны же быть рамки "треш-тока". Неприятности, которые он обещал мне, произошли с ним. Вот так работает карма. Но все равно надеюсь, что с ним все будет в порядке".

Тем временем Хабиб прокомментировал фиаско Конора: "Добро всегда побеждает зло".

Напомним, ранее Макгрегор обещал, что Порье вынесут с арены на носилках...

Турнир UFC264 собрал в Лас-Вегасе полный зал, а среди зрителей был и бывший президент США Дональд Трамп.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
девушки Евро
Сборная Украины
Евро 2020
Видео голов Евро-2020
Последние новости
Опрос
Бой года

Макгрегор
Порье

Фото и видео
Человек-энергетик
Hell

Игрок
сборной Италии

72 300 м
Кто он?
Favbet стрим
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Воскресенье, 11 июля
22:00
Смотри на: Трансляция
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять