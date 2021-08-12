13 августа 19:30
Шахтер --
Металлист 1925 --
14 августа 17:00
Верес --
Ворскла --
14 августа 19:30
Заря --
Минай --
14 августа 19:30
Десна --
Днепр-1 --
15 августа 17:00
Колос --
Рух --
15 августа 19:30
Львов --
Александрия --
16 августа 19:00
Мариуполь --
Черноморец --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
24 августа 18:00
Шахтер --
Динамо --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Магучих обставила россиянку, с которой обнималась, в рейтинге лучших высотниц мира

Олег Люлька
12 августа, 12:08
Международная ассоциация легкоатлетических федераций опубликовала обновленный рейтинг лучших спортсменок по прыжкам в высоту. В ТОП-10 – три украинки

Украинка Магучих и россиянка Ласицкене / Фото: Reuters

Возглавила рейтинг 19-летняя украинка Ярослава Магучих, на Олимпиаде в Токио добывшая бронзу.

При этом в рейтинге действующих прыгуний в высоту Магучих обошла россиянку Марию Ласицкене, хоть та на Играх-2020 и стала золотой.

В верхней части рейтинга – еще две украинки: Ирина Геращенко – четвертая, Юлия Левченко – седьмая.

Мировой рейтинг. Прыжки в высоту

Реклама
  • 1. Ярослава Магучих (Украина) – 1401 балл
  • 2. Мария Ласицкене (ОКР) – 1365
  • 3. Никола Макдермотт (Австралия) – 1355
  • ...4. Ирина Геращенко (Украина) – 1324
  • ...7. Юлия Левченко (Украина) – 1293

Напомним, после завершения соревнований в секторе для прыжков в высоту на Играх в Токио Магучих, лейтенант ВСУ, угодила в скандал, обнявшись с россиянкой Ласицкене – капитаном вооруженных сил РФ, а также доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах-2018.

За объятия с россиянкой Магучих вызвали на ковер в Минобороны Украины.

Реклама