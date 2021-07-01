Люди не верят, что она шахматистка. Эффектные фото красавицы из Сент-Люсии

Трис-Анна Ричардс - лучшая шахматистка страны

Крохотное карибское государство Сент-Люсия обзавелось шахматной федерацией. Ее возглавила 28-летняя Трис-Анна Ричардс. Она же – сильнейшая шахматистка в своей стране, а еще – стоматолог.

Тест. Десять интересных фактов о шахматах

Многие увидев эффектную девушку, говорят ей: "Вы совсем не выглядите как шахматистка. Еще меньше вы похожи на президента шахматной федерации". Ричардс отвечает: "А как, по-вашему, выглядит шахматистка?"

Давайте вместе посмотрим, как выглядит шахматистка из Сент-Люсии, полистав ее соцсети.

Реклама

Читайте также: Мат королеве: как победить Бет Хармон – наш эксперимент

Ранее нам высказал свое мнение о фильме известный украинский гроссмейстер, олимпийский чемпион, Павел Эльянов: В "Ферзевом гамбите" блестяще показан мир шахмат, который в других фильмах изрядно отдает "клюквой".