Лысый Усик под песню Вакарчука превратился в Месси (видео)

Украинский боксер отметился шикарный футбольной техникой – с ногами у него полный порядок, а в предстоящем бою с Джошуа узнаем, как обстоит дело с кулаками

Коллаж - "Сегодня" / Фото: Instagram

Александр Усик сменой имиджа не ограничился. Во время сегодняшней тренировки боксер, постригшийся наголо, попробовал себя в другом виде спорта.

Занимаясь на крытых теннисных кортах, Усик подхватил маленький массажный мячик, и под песню "Без тебе мене нема" Океана Ельзи принялся жонглировать им, мастерски набивая подъемом и коленом. Ну, если это был не украинский Месси, то, как минимум, Роналдиньо!

Впрочем, новое – это хорошо забытое старое. Не стоит забывать, что прежде чем сосредоточиться на боксе, Усик занимался футболом в школе Таврии.

"Я играл в полузащите. Для того чтобы идти дальше, нужны были немалые средства – платить за тренировки, поездки, покупать экипировку. У моих родителей, обычных рабочих, не было денег, чтобы оплатить это все. А секция бокса была бесплатной", – рассказывал ранее Усик

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Напомним, что поединок Александра Усика с чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, по словам промоутера Эдди Хирна, должен состояться 25 сентября. Но контракт на бой все еще не подписан.