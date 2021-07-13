Лысый Усик под песню Вакарчука превратился в Месси (видео)

Коллаж - "Сегодня" / Фото: Instagram
Александр Усик сменой имиджа не ограничился. Во время сегодняшней тренировки боксер, постригшийся наголо, попробовал себя в другом виде спорта.
Занимаясь на крытых теннисных кортах, Усик подхватил маленький массажный мячик, и под песню "Без тебе мене нема" Океана Ельзи принялся жонглировать им, мастерски набивая подъемом и коленом. Ну, если это был не украинский Месси, то, как минимум, Роналдиньо!
Впрочем, новое – это хорошо забытое старое. Не стоит забывать, что прежде чем сосредоточиться на боксе, Усик занимался футболом в школе Таврии.
"Я играл в полузащите. Для того чтобы идти дальше, нужны были немалые средства – платить за тренировки, поездки, покупать экипировку. У моих родителей, обычных рабочих, не было денег, чтобы оплатить это все. А секция бокса была бесплатной", – рассказывал ранее Усик
Читайте также: Кличко поможет Усику подготовиться к Джошуа, а бой пройдет при 67 000 зрителей
Напомним, что поединок Александра Усика с чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, по словам промоутера Эдди Хирна, должен состояться 25 сентября. Но контракт на бой все еще не подписан.
Новости на эту же тему:Кличко поможет Усику подготовиться к Джошуа, а бой пройдет при 67 000 зрителей Наголо! Усик кардинально сменил имидж (фото) "Усик только просит денег": бывший тренер Кличко назвал Александра маленьким ребенком Главное, чтобы в сумо не перешел: Усик показал свой богатырский обед