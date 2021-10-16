15 октября 17:00
Шахтер 6
Заря 1
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
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Львов – Динамо: онлайн матча чемпионата Украины

Любомир Луканюк
16 октября, 09:24
В субботу, 16 октября, продолжатся поединки 11-го тура чемпионата Украины – Львов принимает Динамо. Следите за матчем в нашем онлайне

Поединок пройдет на "Арене Львов" и начнется в 17:00. Мы проведем онлайн-трансляцию с видео голов и описанием всех ключевых моментов.

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ЛЬВОВ – ДИНАМО

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Динамо борется с Шахтером за чемпионский титул. А вот ФК Львов думает, как бы не вылететь в Первую лигу.

Напомним, вчера Шахтер разгромил Зарю – 6:1.

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ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Команды провели 10 матчей и ни разу не было зафиксировано ничьи – девять побед у Динамо, одна – у Львова.

НАСТРОЙ

Футболисты Львова перед матчем с лидером УПЛ устроили гонки на электросамокатах и картинге.

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Киевляне также тренировались в хорошем настроении.

БУКМЕКЕРЫ

Аналитики считают Динамо безоговорочным фаворитом встречи: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.25, на ничью – 5.90, на победу Львова – 11.50.

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Матч Шахтер в прямом эфире покажут на телеканале "Футбол 2". Трансляция начнется в 17:00.

МОЛОДЕЖЬ

Накануне матча взрослых команд состоялся поединок "молодежек". Игра вышла очень боевой. Ничья – 3:3.

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