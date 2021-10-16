Львов – Динамо: онлайн матча чемпионата Украины

Поединок пройдет на "Арене Львов" и начнется в 17:00. Мы проведем онлайн-трансляцию с видео голов и описанием всех ключевых моментов.

Реклама

ЛЬВОВ – ДИНАМО

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Динамо борется с Шахтером за чемпионский титул. А вот ФК Львов думает, как бы не вылететь в Первую лигу.

Напомним, вчера Шахтер разгромил Зарю – 6:1.

Реклама

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Команды провели 10 матчей и ни разу не было зафиксировано ничьи – девять побед у Динамо, одна – у Львова.

НАСТРОЙ

Футболисты Львова перед матчем с лидером УПЛ устроили гонки на электросамокатах и картинге.

Реклама

Киевляне также тренировались в хорошем настроении.

БУКМЕКЕРЫ

Аналитики считают Динамо безоговорочным фаворитом встречи: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.25, на ничью – 5.90, на победу Львова – 11.50.

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Матч Шахтер в прямом эфире покажут на телеканале "Футбол 2". Трансляция начнется в 17:00.

МОЛОДЕЖЬ

Накануне матча взрослых команд состоялся поединок "молодежек". Игра вышла очень боевой. Ничья – 3:3.