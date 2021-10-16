15 жовтня 17:00
Шахтар 6
Зоря 1
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Львів – Динамо: онлайн матчу чемпіонату України

Любомир Луканюк
16 жовтня, 09:24
У суботу, 16 жовтня, триватимуть поєдинки 11-го туру чемпіонату України – Львів приймає Динамо. Стежте за матчем в нашому онлайні

Поєдинок пройде на "Арені Львів" і розпочнеться о 17:00. Ми проведемо онлайн-трансляцію з відео голів та описом всіх ключових моментів.

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ЛЬВІВ – ДИНАМО

Турнірне становище

Динамо бореться з Шахтарем за чемпіонський титул. А ось ФК Львів думає, як би не вилетіти в Першу лігу.

Нагадаємо, вчора Шахтар розгромив Зорю – 6:1 .

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ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯННЯ

Команди провели 10 матчів і жодного разу не було зафіксовано нічию – дев'ять перемог у Динамо, одна – у Львова.

НАСТРОЙ

Футболісти Львова перед матчем з лідером УПЛ влаштували гонки на електросамокатах і картингу.

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Кияни також тренувалися в доброму гуморі.

Букмекери

Аналітики вважають Динамо безумовним фаворитом зустрічі: коефіцієнт на перемогу команди Мірчи Луческу – 1.25, на нічию – 5.90, на перемогу Львова – 11.50.

ДЕ ДИВИТИСЬ

Матч Шахтар в прямому ефірі покажуть на телеканалі "Футбол 2". Трансляція розпочнеться о 17:00.

МОЛОДЬ

Напередодні матчу дорослих команд відбувся поєдинок "молодіжок". Гра вийшла дуже бойовою. Нічия – 3:3.

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