Львів – Динамо: онлайн матчу чемпіонату України

Поєдинок пройде на "Арені Львів" і розпочнеться о 17:00. Ми проведемо онлайн-трансляцію з відео голів та описом всіх ключових моментів.
ЛЬВІВ – ДИНАМО
Турнірне становище
Динамо бореться з Шахтарем за чемпіонський титул. А ось ФК Львів думає, як би не вилетіти в Першу лігу.
Нагадаємо, вчора Шахтар розгромив Зорю – 6:1 .
ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯННЯ
Команди провели 10 матчів і жодного разу не було зафіксовано нічию – дев'ять перемог у Динамо, одна – у Львова.
НАСТРОЙ
Футболісти Львова перед матчем з лідером УПЛ влаштували гонки на електросамокатах і картингу.
Кияни також тренувалися в доброму гуморі.
Букмекери
Аналітики вважають Динамо безумовним фаворитом зустрічі: коефіцієнт на перемогу команди Мірчи Луческу – 1.25, на нічию – 5.90, на перемогу Львова – 11.50.
ДЕ ДИВИТИСЬ
Матч Шахтар в прямому ефірі покажуть на телеканалі "Футбол 2". Трансляція розпочнеться о 17:00.
МОЛОДЬ
Напередодні матчу дорослих команд відбувся поєдинок "молодіжок". Гра вийшла дуже бойовою. Нічия – 3:3.