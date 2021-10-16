Львів – Динамо: онлайн матчу чемпіонату України

Поєдинок пройде на "Арені Львів" і розпочнеться о 17:00. Ми проведемо онлайн-трансляцію з відео голів та описом всіх ключових моментів.

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ЛЬВІВ – ДИНАМО

Турнірне становище

Динамо бореться з Шахтарем за чемпіонський титул. А ось ФК Львів думає, як би не вилетіти в Першу лігу.

Нагадаємо, вчора Шахтар розгромив Зорю – 6:1 .

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ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯННЯ

Команди провели 10 матчів і жодного разу не було зафіксовано нічию – дев'ять перемог у Динамо, одна – у Львова.

НАСТРОЙ

Футболісти Львова перед матчем з лідером УПЛ влаштували гонки на електросамокатах і картингу.

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Кияни також тренувалися в доброму гуморі.

Букмекери

Аналітики вважають Динамо безумовним фаворитом зустрічі: коефіцієнт на перемогу команди Мірчи Луческу – 1.25, на нічию – 5.90, на перемогу Львова – 11.50.

ДЕ ДИВИТИСЬ

Матч Шахтар в прямому ефірі покажуть на телеканалі "Футбол 2". Трансляція розпочнеться о 17:00.

МОЛОДЬ

Напередодні матчу дорослих команд відбувся поєдинок "молодіжок". Гра вийшла дуже бойовою. Нічия – 3:3.