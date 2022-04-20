Лучший результат за 12 лет. Украинские хоккеисты удивили хорватов

Сборная Украины разгромила Хорватию / Фото: Федерация хоккея Украины

Чемпионат мира по хоккею пройдет без участия России и Беларуси, которых отстранила IIHF из-за войны в Украине. А вот наша национальная команда числится среди участников хоккейного Мундиаля. Правда, не среди элитных сборных. Украина будет соревноваться в дивизионе 1В, за право участия на ЧМ-2023 в дивизионе 1А.

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В рамках подготовки к международным играм, сборная Украины под руководство Вадима Шахрайчука сыграла очередной товарищеские поединок. Соперником стала, скромная в этом виде спорта, сборная Хорватии.

Украинцам удалось хорошо размяться перед началом официальных соревнований. Игроки нашей команды отправили в ворота соперников сразу 11 шайб, при этом не пропустили. Победа со счетом 11:0 стала самой крупной за последние 12 лет. В 2010 году под голевой запал сине-желтых попала сборная Сербии – 15:2 в пользу Украины.

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Кстати, Сербия станет одним из четырех соперников на чемпионате мира в этом году. Кроме сербов, Украина сыграет еще с Японией, Эстонией и соседней дружеской Польшей, где и состоится турнир с 26 апреля по 1 мая.

Товарищеский матч. Будапешт (Венгрия)

Украина – Хорватия 11:0 (2:0, 1:0, 8:0)

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Шайбы: 1:0 – Литвинов (Морозов, Толстушко), 08:45. 2:0 – Фадеев (М. Симчук, Коренчук), 19:07. 3:0 – Михнов (Андрущенко, Мазур), 25:14. 4:0 – Пересунько, 40:05. 5:0 – Коренчук (Толстушко, Мережко), 44:18. 6:0 – Морозов (Ворона), 45:17. 7:0 – Пересунько (Мазур, Благой), 48:32. 8:0 – Благой (Ворона), 52:55. 9:0 – Пересунько (Андрейкив), 53:40. 10:0 – Коренчук (Гребеник), 53:54. 11:0 – Андрущенко (Ворона, Андрейкив, – больш.), 57:04

Основной турнир чемпионата мира по хоккею пройдет с 13 по 29 мая в Финляндии.