Лучший игрок Евро уже не безработный: Доннарумма стал одноклубником Неймара

Джанлуиджи Доннарумма стал игроком ПСЖ / Фото: PSG

Лучший игрок Евро-2020 вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма официально стал игроком Пари Сен-Жермен. Итальянский голкипер подписал пятилетний контракт и связан с клубом до 30 июня 2026 года, сообщается на официальном сайте ПСЖ.

Доннарумма дебютировал во взрослом футболе в 2015 году в составе Милана и стал самым молодым вратарем в истории чемпионатов Италии. В 2016-м Джанлуиджи дебютировал в национальной команде, а на Евро-2020 был основным голкипером команды и одним из творцов победы команды Роберто Манчини.

Кстати, ранее мы писали, почему Доннарумма не праздновал победу Италии: удивительное признание героя Евро. Лицо итальянского вратаря абсолютно не излучало радости в то время, когда партнеры по сборной Италии запрыгивали на него от счастья – голкипер все объяснил.

Смотрите, как Доннарумма геройствовал во время серии пенальти в финале Евро-2020: