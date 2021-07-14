Кращий гравець Євро вже не безробітний: Доннарумма став одноклубником Неймара

Джанлуїджі Доннарумма став гравцем ПСЖ / Фото: PSG

Кращий гравець Євро-2020 воротар збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма офіційно став гравцем Парі Сен-Жермен. Італійський голкіпер підписав п'ятирічний контракт і пов'язаний з клубом до 30 червня 2026 року, повідомляється на офіційному сайті ПСЖ.

Доннарумма дебютував у дорослому футболі у 2015 році в складі Мілана і став наймолодшим воротарем в історії чемпіонатів Італії. У 2016-му Джанлуїджі дебютував в національній команді, а на Євро-2020 був основним голкіпером команди і одним із творців перемоги команди Роберто Манчіні.

До речі, раніше ми писали, чому Доннарумма не святкував перемогу Італії: дивовижне зізнання героя Євро. Обличчя італійського воротаря зовсім не випромінювало радість в той час, коли партнери по збірній Італії застрибували на нього від щастя – голкіпер все пояснив.

Дивіться, як Доннарумма геройствував під час серії пенальті у фіналі Євро-2020: