16 октября 14:00
Мариуполь 1
Металлист 1925 2
16 октября 90’
Львов 1
Динамо 4
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
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Лучший игрок баскетбольной Суперлиги станет украинцем, но есть одна проблема

Сергей Шаховец
16 октября, 18:20
Американский защитник Киев-Баскета Майк Кеффи может усилить сборную Украины

Американец Майк Каффи может стать игроком сборной Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Новость об этом сообщил менеджер сборной Украины Андрей Лебедев в перерыве матча Суперлиги Киев-Баскет – Прометей, сообщает Basket.com.ua. Специалист заявил, что баскетболист находится в списке кандидатов в национальную команду.

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"Майк Кеффи обсуждается на предмет натурализации и в расширенном списке сборной Украины на ближайшие матчи он есть.

Другой вопрос, что мы не можем его подать, так как у него физически нет паспорта Украины. Будет паспорт – будем разговаривать, а так двигаемся пока без Кеффи. А там посмотрим", – отметил Лебедев.

Добавим, что 28-летний баскетболист в июне 2020 года подписал контракт с клубом украинской Суперлиги Запорожье. По итогам сезона 2020/21 Майк Каффи получил приз MVP – самого ценного игрока сезона и попал в пятерку лучших по итогам чемпионата и плей-офф.

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В межсезонье Майк Кеффи покинул Запорожье и стал игроком Киев-Баскета.

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