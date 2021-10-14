Прометей добился исторического триумфа в Еврокубке

Женский баскетбольный клуб из Слободского впервые выиграл матч в Еврокубке

БК Прометей обыграл румынскую Сепси в женском Еврокубке / Фото: ФИБА

Свой стартовый поединок в Еврокубке подопечные Виктории Большаковой сыграли дома против румынской команды Сепси.

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Украинские баскетболистки вели в счете на протяжении всей игры и в итоге одержали убедительную победу со счетом 86:64.

Женский Еврокубок. Группа В. 1 тур.

Прометей – Сепси – 86:64 (19-15, 29-23, 19-14, 19-12).

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Прометей: Бабич, Дацко, Холмс, Мусиенко, Юркевичюс, Аткинсон, Балабан, Дубровина, Горобец, Игнатченко, Любинец.

Сепси: Фрэзер, Жизила, Миликович, Орбан, Подар, Уоллас, Катинеан, Бас, Кроитору, Неагу, Пасич.

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В нынешнем розыгрыше Еврокубка украинский чемпион выступает в группе В, в компании с румынским Сепси, венгерским Уни Дьер и турецким Елазиг Иль Озель Идаре.

После первого матча команда из Слобожанского возглавила турнирную таблицу группы В.

Отметим, что Прометей второй раз в своей истории принимает участие в женском Еврокубке. В прошлом сезоне украинки проиграли все три поединка в группе и не вышли в плей-офф.

Свой следующий поединок украинки сыграют 20 октября против венгерской команды Уни Дьер.

Смотрите матч женского Еврокубка Прометей – Сепси: