16 жовтня 14:00
Маріуполь 1
Металіст 1925 2
16 жовтня 17:00
Львів 1
Динамо 4
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Найкращий гравець баскетбольної Суперліги стане українцем, але є одна проблема

Сергій Шаховець
16 жовтня, 18:20
Американський захисник Київ-Баскету Майк Кеффі може підсилити збірну України

Американець Майк Каффі може стати гравцем збірної України / Фото: Колаж: Сьогодні

Новину про це повідомив менеджер збірної України Андрій Лебедєв в перерві матчу Суперліги Київ-Баскет – Прометей, повідомляє Basket.com.ua. Фахівець заявив, що баскетболіст знаходиться в списку кандидатів в національну команду.

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" Майк Кеффі обговорюється на предмет натуралізації і є в розширеному списку збірної України на найближчі матчі.

Інше питання, що ми не можемо його подати, так як у нього фізично немає паспорта України. Буде паспорт – будемо розмовляти, а так рухаємося поки без Кеффі. А там подивимося", – зазначив Лебедєв.

Додамо, що 28-річний баскетболіст в червні 2020 року підписав контракт з клубом української Суперліги Запоріжжя. За підсумками сезону 2020/21 Майк Каффі отримав приз MVP – найціннішого гравця сезону і потрапив до п'ятірки кращих за підсумками чемпіонату і плей-оф.

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У міжсезоння Майк Кеффі покинув Запоріжжя і став гравцем Київ-Баскета.

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