Найкращий гравець баскетбольної Суперліги стане українцем, але є одна проблема

Американець Майк Каффі може стати гравцем збірної України / Фото: Колаж: Сьогодні

Новину про це повідомив менеджер збірної України Андрій Лебедєв в перерві матчу Суперліги Київ-Баскет – Прометей, повідомляє Basket.com.ua. Фахівець заявив, що баскетболіст знаходиться в списку кандидатів в національну команду.

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" Майк Кеффі обговорюється на предмет натуралізації і є в розширеному списку збірної України на найближчі матчі. Інше питання, що ми не можемо його подати, так як у нього фізично немає паспорта України. Буде паспорт – будемо розмовляти, а так рухаємося поки без Кеффі. А там подивимося", – зазначив Лебедєв.

Додамо, що 28-річний баскетболіст в червні 2020 року підписав контракт з клубом української Суперліги Запоріжжя. За підсумками сезону 2020/21 Майк Каффі отримав приз MVP – найціннішого гравця сезону і потрапив до п'ятірки кращих за підсумками чемпіонату і плей-оф.

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У міжсезоння Майк Кеффі покинув Запоріжжя і став гравцем Київ-Баскета.