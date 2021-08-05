Лучший гол Олимпиады забила лесбиянка: видео шедевра

Меган Рапино празднует супергол / Фото: Reuters
36-летняя Меган Рапино в бронзовом поединке Олимпиады с Австралией (4:3) отметилась дублем, но именно первый гол в ее исполнении стал лучшим на всей Олимпиаде-2020.
Читайте также: Девушка лучшего боксера Украины: фото невесты Хижняка
На 8-й минуте, когда счет был 0:0, сборная США получила право на угловой. Исполнять его отправилась Рапино. Она перехитрила вратаря австралиек и вместо подачи исполнила прямой удар. Мяч пролетел под перекладиной и оказался в сетке.
Шедевр!
Отметим, что Рапино – самая известная лесбиянка в мировом спорте. Она олимпийская чемпионка-2012, чемпионка мира и лучшая футболистка планеты-2019.
В прошлом году Рапино позвала замуж легенду женской НБА – баскетболистку Сью Берд, которой 40 лет.
Добавим, что в 2020 году у Меган Рапино фиксировали более высокий рейтинг, чем у Дональда Трампа, и она могла бы стать президентом США – но не изъявила такого желания.
Меган Рапино и Сью Берд / Фото: Instagram
Американская футболистка Меган Рапино / Фото: Instagram
Все самое важное об Олимпиаде-2020 в Токио – на сайте "Сегодня":
Новости на эту же тему:Рекорд по ЛГБТ-спортсменам на Олимпиаде в Токио: из каких они стран Футболистка-феминистка сфотографировалась топлес со своей невестой "Трамп спровоцировал кровавое восстание": лучшая футболистка мира прошлась по лидеру США Лучшая футболистка мира в бассейне позвала замуж легенду женской НБА