Лучший бомбардир чемпионата Бразилии стал игроком Металлиста

Матеус Пейшото и президент Металлиста Александр Ярославский / Фото: ФК "Металлист"

В пятницу, 13 августа, харьковский Металлист представил своего бразильского новичка Матеуса Пейшото. Как сообщает клубный сайт харьковчан, звездного футболиста "желто-синих" представлял лично президент команды Александр Ярославский.

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Лучший бомбардир чемпионата Бразилии перешелв Металлист из Ред Булл Брагантино. В текущем сезоне на его счету 7 голов в 12 матчах за Жувентуде, где он был в аренде.

Нужно отметить, что по данным Transfermarkt харьковчане купили его всего за 150 тысяч евро, при том, что его трансферная стоимость составляет 700 тыс. Выгодная покупка, ничего не скажешь!

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Футболисту всего 25 лет и он еще будет прогрессировать.

Матеус Пейшото выбрал себе 11-й номер, под которым он будет выступать в команде.

Напомним, что в июне этого года харьковский Металл получил разрешение от Украинской ассоциации футбола переименоваться в Металлист.

А уже 4 августа Металлист объявил о возвращении Ярославского на пост президента футбольной команды.