Лучшим бомбардиром Евро-2020 стал автогол. Почему приз получит Роналду, а не Шик

Португальский форвард забил пять мячей, как и чех, но провел на поле меньше времени и сделал голевую передачу. От своих же мяч в ворота влетал 11 раз

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Очень необычный чемпионат Европы уже стал историей. В финале "Скуадра адзурра" добыла победу над родоначальниками футбола, а итальянцы поглумились над английской песней: "Он едет в Рим". Пришло время подводить его итоги.

В частности, лучшим игроком Евро-2020 признали безработного. А вот приз лучшего бомбардира получит 36-летний Криштиану Роналду. Португалец забил пять мячей, причем, три из них – с пенальти. Он сделал по дублю в ворота сборных Венгрии и Франции, еще раз огорчил Германию. Смотрите, как Франция и Португалия выдали зрелищный матч с дублями Роналду и Бензема:

Также пять раз отличился чешский форвард Патрик Шик. Однако он провел на поле больше игрового времени и, в отличие от Роналду, голевыми пасами не запомнился. Поэтому приз достанется Криштиану. Игрок Байера дважды забил Шотландии, по разу Хорватии, Нидерландам и Дании. При этом он всего раз пробил с 11-метрового.

Реклама

А вот шутка, которая начала гулять едва ли не с самого старта ЧЕ, таки стала реальностью: "Лучшим бомбардиром стал автогол". Сразу 11 (!) раз футболисты отправляли мяч в свои ворота. Это больше, чем на всех предыдущих турнирах вместе взятых.

Смотрите все автоголы группового этапа Евро-2020: парад восьми несчастий.

На стадии плей-офф авторами автоголов стали испанец Педри (в матче 1/8 финала с хорватами), швейцарец Денис Закария (в четвертьфинале с испанцами) и датчанин Симон Кьер (в полуфинале с англичанами). Вспомним, как сборная Англии со скандалом прошла Данию: