26 декабря 17:00
Манчестер Сити 6
Лестер 3
26 декабря 19:30
Астон Вилла 1
Челси 3
27 декабря 22:00
Ньюкасл --
Манчестер Юнайтед --
28 декабря 22:00
Лестер --
Ливерпуль --
29 декабря 21:30
Челси --
Брайтон --
29 декабря 22:15
Брентфорд --
Манчестер Сити --
1 января 2022 14:30
Арсенал --
Манчестер Сити --
2 января 2022 18:30 Онлайн
Челси --
Ливерпуль --
3 января 2022 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вулверхэмптон --
6 января 2022 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 января 2022 19:30 Онлайн
Милан --
Рома --
6 января 2022 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполи --
9 января 2022 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 января 2022 21:45 Онлайн
Интер --
Лацио --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости MMA

Лучшие "убийства" года: ради такого и смотрят ММА

Андрей Трофимов
26 декабря, 22:50
Организаторы Абсолютного бойцовского чемпионата собрали лучшие нокауты в уходящем году

/ Фото: Getty Images

Конец года – время подводить итоги. Самый крутой промоушн мира UFC опубликовал подборку лучших нокаутов 2021 года.

Читайте также: Жуткая трагедия: бойца MMA убило взорвавшееся колесо

Реклама

В подборку были включены яркие победы таких бойцов, как Иржи Прохаска, Роуз Намаюнас, Игнасио Бахамондес и Камару Усман.

Ранее мы писали, что боец смешанных единоборств из Украины Марина Мороз весной проведет свой поединок в рамках турнира UFC. Ее соперницей будет представительница Казахстана Мария Агапова.