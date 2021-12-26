Лучшие "убийства" года: ради такого и смотрят ММА

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Конец года – время подводить итоги. Самый крутой промоушн мира UFC опубликовал подборку лучших нокаутов 2021 года.
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В подборку были включены яркие победы таких бойцов, как Иржи Прохаска, Роуз Намаюнас, Игнасио Бахамондес и Камару Усман.
Ранее мы писали, что боец смешанных единоборств из Украины Марина Мороз весной проведет свой поединок в рамках турнира UFC. Ее соперницей будет представительница Казахстана Мария Агапова.