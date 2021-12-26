26 грудня 17:00
Манчестер Сіті 6
Лестер 3
26 грудня 19:30
Астон Вілла 1
Челсі 3
27 грудня 22:00
Ньюкасл --
Манчестер Юнайтед --
28 грудня 22:00
Лестер --
Ліверпуль --
29 грудня 21:30
Челсі --
Брайтон --
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Брентфорд --
Манчестер Сіті --
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Манчестер Сіті --
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Челсі --
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Сассуоло --
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Ювентус --
Наполі --
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Рома --
Ювентус --
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Найкращі "вбивства" року: заради такого і дивляться ММА

Андрій Трофімов
26 грудня, 22:50
Організатори Абсолютного бійцівського чемпіонату зібрали найкращі нокаути у році, що минає

/ Фото: Getty Images

Кінець року – час підбивати підсумки. Найкрутіший промоушн світу UFC опублікував добірку найкращих нокаутів 2021 року.

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У добірку були включені яскраві перемоги таких бійців, як Іржі Прохаска, Роуз Намаюнас, Ігнасіо Бахамондес та Камару Усман.

Раніше ми писали, що боєць змішаних єдиноборств із України Марина Мороз навесні проведе свій поєдинок у рамках турніру UFC. Її суперницею буде представниця Казахстану Марія Агапова.