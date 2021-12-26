Найкращі "вбивства" року: заради такого і дивляться ММА

/ Фото: Getty Images

Кінець року – час підбивати підсумки. Найкрутіший промоушн світу UFC опублікував добірку найкращих нокаутів 2021 року.

Читайте також: Жахлива трагедія: бійця MMA убило колесо, що вибухнуло

Реклама

У добірку були включені яскраві перемоги таких бійців, як Іржі Прохаска, Роуз Намаюнас, Ігнасіо Бахамондес та Камару Усман.

Раніше ми писали, що боєць змішаних єдиноборств із України Марина Мороз навесні проведе свій поєдинок у рамках турніру UFC. Її суперницею буде представниця Казахстану Марія Агапова.