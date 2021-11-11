Лучшая спортсменка Беларуси пропала. Она выступала против режима Лукашенко

Александра Романовская

Организации "Свободное объединение спортсменов Беларуси" сообщила об исчезновении чемпионки мира по лыжному фристайлу в акробатических прыжках Александры Романовской.

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"Вчера вечером после тренировки пропала и не выходит на связь лучшая спортсменка 2019 года Александра Романовская", – отмечается в сообщении организации.

После начала протестов в Беларуси в 2020 году Александра Романовская активно выражала свою гражданскую позицию. 18 августа 2020 года она подписала открытое письмо спортсменов с требованием прекратить насилие и провести повторные президентские выборы.

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Участвовала в записи видеообращений к спортивным деятелям против давления на спортсменов за их гражданскую позицию. 6 октября 2020 года на встрече фристайлистов главный тренер национальной сборной Николай Козенко был проинформирован о том, что чемпионка "уволена за прогулы", сообщает Чемпионат.

Ранее мы писали, что после скандала с легкоатлеткой Кристиной Тимановской на Олимпиаде в Токио белорусским спортсменам запретили выезжать на соревнования в другие страны.