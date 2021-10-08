7 октября 21:45
Бельгия 2
Франция 3
9 октября 19:00
Финляндия --
Украина --
10 октября 21:45
Испания --
Франция --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
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Рух --
17 октября 19:30
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19 октября 22:00
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Боруссия Д --
19 октября 22:00
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19 октября 22:00
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20 октября 19:45
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Лучшая реклама спорта! Анна Ризатдинова снялась в вызывающем видео

Александр Трикиша
8 октября, 11:18
Бронзовая призерка Олимпиады-2016 по художественной гимнастике Анна Ризатдинова поделилась со своими подписчиками в Instagram откровенным видео

Анна Ризатдинова показала откровенное видео / Фото: Instagram

На видео девушка хвастается идеальной фигурой в черном купальнике и показывает несколько упражнений. Неплохая мотивация заниматься спортом!

Уроженка Симферополя начала заниматься гимнастикой в пять лет. В 2013 году украинка стала чемпионкой мира в упражнении с обручем, также Анна является многократной призеркой чемпионатов мира и Европы. После Олимпиады в Рио она завершила карьеру.

Осенью 2017 года гимнастка родила сына Романа от бывшего депутата Александра Онищенко.

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