Лучшая реклама спорта! Анна Ризатдинова снялась в вызывающем видео

Анна Ризатдинова показала откровенное видео / Фото: Instagram
На видео девушка хвастается идеальной фигурой в черном купальнике и показывает несколько упражнений. Неплохая мотивация заниматься спортом!
Уроженка Симферополя начала заниматься гимнастикой в пять лет. В 2013 году украинка стала чемпионкой мира в упражнении с обручем, также Анна является многократной призеркой чемпионатов мира и Европы. После Олимпиады в Рио она завершила карьеру.
Осенью 2017 года гимнастка родила сына Романа от бывшего депутата Александра Онищенко.
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