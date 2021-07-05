Луческу в Динамо заменит сын Разван: откровения из Румынии

Разван и Мирча Луческу. Фото antenastars.ro

В перспективе 75-летнего Мирчу Луческу на посту главного тренера киевского Динамо мог бы заменить его 52-летний сын Разван, сейчас возглавляющий греческий ПАОК. Такую мысль высказал румынский футболист Тибериу Гиоане, выступавший за киевлян с 2001 по 2011 год.

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"Я ожидал, что Мирчу Луческу подпишет киевское Динамо. Как он завоевал титулы с бухарестскими Динамо и Рапидом, затем с Галатасараем и Бешикташем, так это и произошло в Украине. С первого раза взял все с киевским Динамо, с молодой командой! Плюс выход в группу Лиги чемпионов", – приводит слова Гиоане Fanatik.ro

"Радикальных болельщиков Динамо, бросающих вызов Луческу, мало. Они никогда не изменятся, даже если Мирча пробудет в Киеве 10 лет. Они – отдельно, команда – отдельно. Я надеюсь, что Мирча пробудет в Динамо еще несколько лет, а потом в Киев приедет Разван и создаст там династию Луческу", – добавил Тибериу Гиоане

Тренер киевлян Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Напомним, недавно руководство Динамо продлило контракт с Мирчей Луческу, рассчитанный до лета 2022-го года, еще на год – до лета 2023-го.