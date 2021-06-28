Луческу принес Суркису еще 500 миллионов. Заработки в Лиге чемпионов растут

В футбольном сезоне 2021/2022 призовой фонд увеличился на 3% по сравнению с минувшим сезоном. Динамо себе гарантировало уже 15,64 миллиона евро

Тренер Динамо Мирча Луческу / Фото: as.ro

Не секрет, что европейские футбольные кубки – не просто соревнования в мастерстве, но и отличная возможность для клубов заработать. В грядущем сезоне УЕФА повысил призовые за участие и набранные очки в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Незначительно, всего на три процента, но в нынешние времена – вполне приемлемо. Так что Мирча Луческу попаданием в групповой этап принес киевлянам огромную сумму.

Кстати, сегодня Динамо улетело в Швейцарию со звездным новичком.

Информацию о призовых дает сайт Football Coefficient.

Только за участие в основном раунде Лиги чемпионов выплачивают 15,64 миллиона евро – почти 511 миллионов гривен! За победы в группе в сезоне 2021/2022 заплатят по 2,8 млн евро за победу, за ничью – 930 тысяч. Команды, вышедшие в плей-офф, дополнительно получат еще по 9,6 "лимона", а триумфатор – плюс 20 млн. Так что бороться есть за что.

Напомним, что итальянскому наставнику Шахтера Роберто де Дзерби еще предстоит вывести команду в групповой турнир ЛЧ. В двух других еврокубках выплаты значительно скромнее: 3,63 млн – за участие в Лиге Европы, ровно 3 – в Лиге конференций.

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Тем временем Селезнев попросился в состав новичка Премьер-лиги, забивая за ветеранов.

Интересно, что общий призовой фонд всех турниров УЕФА составляет 2,8 миллиарда евро! Из них 2,092 млрд приходится на Лигу чемпионов, 465 миллионов – на Лигу Европы, 235 – Лигу конференций, еще 8 "лимонов" разыграют в матче за Суперкубок.

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Вспомним, как Динамо обыграло Зарю на пути к чемпионству: