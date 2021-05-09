Луческу после финиша чемпионата заговорил о Шахтере

Общение с журналистами после матча в Ковалевке, выигранного у Колоса со счетом 3:0, главный тренер Динамо завершил поздравлением "горняков" с 85-летием клуба

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

После победы Динамо над Колосом 3:0 в заключительном туре чемпионата Украины-2020/21 главный тренер киевлян Мирча Луческу заговорил о Шахтере.

Завершая свою пресс-конференцию в Ковалевке, румынский специалист сказал: "Хотел бы поздравить Шахтер с 85-летием клуба. Я долго работал и жил там, я – часть истории Шахтера. Хотел бы поздравить всех с этой датой".

"Это сентиментальная часть моей жизни, которую я провел в Донецке", – добавил Мирча Луческу, которого цитирует официальный сайт Динамо

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Напомним, под руководством Луческу, с 2004 по 2016 год работавшего в Шахтере, Динамо выиграло чемпионат Украины-2021. "Горняки" финишировали вторыми.

После матча с Ингульцом 9 мая, выигранного 1:0, Луиш Каштру заявил, что покидает пост главного тренера Шахтера.

Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Смотрите, как 9 мая Динамо обыграло Колос...

...а Шахтер в последнем матче при Каштру одолел Ингулец