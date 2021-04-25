Луческу подбросили шесть раз, Суркиса – ни разу: названа причина

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
Динамо продолжает праздновать первое за пять лет чемпионство Украины, добытое за три тура до финиша УПЛ после воскресного разгрома Ингульца 5:0.
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Правда, если своего главного тренера Мирчу Луческу игроки Динамо в раздевалке шесть раз подбросили к потолку, то президента столичного клуба Игоря Суркиса эта участь миновала.
"Будут ли в этот раз меня подбрасывать? Нет. Я уже весь облитый шампанским, пускай уже после Кубка подбрасывают, – сказал по этому поводу Игорь Суркис, которого цитирует Профутбол. – Самое главное – они понимают, что поднялись на новый уровень. Но оставаться на нем нельзя, нужно расти и идти вперед"
Игорь Суркис и Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
Отметим, что 13 мая к Суперкубку, добытому еще в прошлом году, и чемпионству-2021 Динамо может добавить еще и Кубок Украины, если в финале в Тернополе сумеет обыграть Зарю.
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Ранее мы писали, сколько Луческу заработал для киевлян. Выигрыш чемпионства и завоевание прямой путевки в групповой турнир ЛЧ-2021/22 принесут Динамо не меньше 32 млн евро от УЕФА, это более миллиарда гривен.
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