Луческу подбросили шесть раз, Суркиса – ни разу: названа причина

Президент Динамо ждет, что футболисты подбросят его в воздух 13 мая, когда к Суперкубку и чемпионству киевляне могут добавить еще и выигрыш Кубка Украины

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Динамо продолжает праздновать первое за пять лет чемпионство Украины, добытое за три тура до финиша УПЛ после воскресного разгрома Ингульца 5:0.

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Правда, если своего главного тренера Мирчу Луческу игроки Динамо в раздевалке шесть раз подбросили к потолку, то президента столичного клуба Игоря Суркиса эта участь миновала.

"Будут ли в этот раз меня подбрасывать? Нет. Я уже весь облитый шампанским, пускай уже после Кубка подбрасывают, – сказал по этому поводу Игорь Суркис, которого цитирует Профутбол. – Самое главное – они понимают, что поднялись на новый уровень. Но оставаться на нем нельзя, нужно расти и идти вперед"

Игорь Суркис и Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Отметим, что 13 мая к Суперкубку, добытому еще в прошлом году, и чемпионству-2021 Динамо может добавить еще и Кубок Украины, если в финале в Тернополе сумеет обыграть Зарю.

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Ранее мы писали, сколько Луческу заработал для киевлян. Выигрыш чемпионства и завоевание прямой путевки в групповой турнир ЛЧ-2021/22 принесут Динамо не меньше 32 млн евро от УЕФА, это более миллиарда гривен.