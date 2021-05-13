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Луческу обеспечил Динамо преимущество над Шахтером по трофеям времен независимости

13 мая, 22:37

Андрей Фоменко

Киевский клуб благодаря "хет-трику" в сезоне 2020/2021 добыл уже 38-ю победу в украинском турнире и обошел "горняков" на три кубка

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В четверг вечером Динамо обыграло Зарю в финале Кубка Украины благодаря голу Виктора Цыганкова в дополнительное время. В сезоне, который уже финишировал, подопечные Мирчи Луческу взяли все три трофея на национальном уровне: выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок.

Интересно, что Динамо "убежало" от Шахтера именно на три трофея, которые ему обеспечил 75-летний румынский специалист. К слову, ранее подобное киевлянам удавалось лишь раз в истории – в сезоне 2006/2007. Приведем интересные статистические факты:

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Смотрите обзор матча Динамо – Заря в финале Кубка страны:

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