Лозунги "Слава Украине" и "Героям слава" будут на груди каждого футболиста УПЛ

С нового сезона во всех матчах Премьер-лиги и Кубка Украины на футболках команд должна быть эмблема УАФ с картой Украины и патриотическими лозунгами

Теперь на футболках появится эмблема УАФ

Уже через неделю стартует чемпионат Украины по футболу. И по новому регламенту, теперь каждый клуб обязан нанести на игровую форму большую эмблему УАФ со слоганами "Слава Украине" и "Героям слава". А также с картой Украины. Именно из-за этих лозунгов и карты разгорелся скандал накануне Евро-2020.

Эмблему разместят на футболке спереди между логотипом клуба и логотипом производителя экипировки на уровне середины плеча. Обязательство распространяется на матчи УПЛ, Кубка Украины и Суперкубка.

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Ранее мы писали, что в украинском футболе утвердили новый медицинский протокол для проведения матчей. Теперь стадионы во время поединков Премьер-лиги, первой и второй лиги, а также женских соревнований можно заполнять на 67 процентов.

Напомним, что футбольный сезон в Украине стартует 23 июля матчем Львов – Мариуполь.