Все на стадион! В Украине разрешили на треть заполнять трибуны

В регионах с зеленой, желтой и оранжевой зонами карантина стадионы можно будет заполнять на 67 процентов, в красных зонах проведение матчей со зрителями запрещено

Болельщиков на трибунах теперь будет много / Фото: УАФ

В украинском футболе утвердили новый медицинский протокол для проведения матчей. Теперь стадионы во время поединков Премьер-лиги, первой и второй лиги, а также женских соревнований можно заполнять на 67 процентов.

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Это правило действует для регионов с зеленой, желтой и оранжевой зонами карантина. В красных зонах проведение матчей со зрителями запрещено, сообщает УПЛ.

Кроме того, клуб-хозяин самостоятельно может принимать решение присутствия зрителей на матчах, но не превышая допустимую норму и при условии соблюдения участниками соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий, осуществления обязательного контроля за состоянием здоровья.

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Ранее разрешалось заполнять стадионы не более чем на 50%.

Напомним, что футбольный сезон в Украине стартует 23 июля матчем Львов – Мариуполь.