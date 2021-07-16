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Все на стадион! В Украине разрешили на треть заполнять трибуны

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
16 июля, 08:49
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В регионах с зеленой, желтой и оранжевой зонами карантина стадионы можно будет заполнять на 67 процентов, в красных зонах проведение матчей со зрителями запрещено
Болельщиков на трибунах теперь будет много
Болельщиков на трибунах теперь будет много / Фото: УАФ

В украинском футболе утвердили новый медицинский протокол для проведения матчей. Теперь стадионы во время поединков Премьер-лиги, первой и второй лиги, а также женских соревнований можно заполнять на 67 процентов.

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Это правило действует для регионов с зеленой, желтой и оранжевой зонами карантина. В красных зонах проведение матчей со зрителями запрещено, сообщает УПЛ.

Кроме того, клуб-хозяин самостоятельно может принимать решение присутствия зрителей на матчах, но не превышая допустимую норму и при условии соблюдения участниками соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий, осуществления обязательного контроля за состоянием здоровья.

В тренде

Ранее разрешалось заполнять стадионы не более чем на 50%.

Напомним, что футбольный сезон в Украине стартует 23 июля матчем Львов – Мариуполь.

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