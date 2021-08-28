Лондон рыдает: Зинченко и компания уничтожили Арсенал и отправили на дно

Манчестер Ситит радуется победе над Арсеналом / Фото: Reuters

Некогда грозный лондонский клуб находится в глубоком кризисе. Арсенал проиграл третий матч подряд с общей разницей голов 0:9!

До этого Арсенал уступил Брентфорду (0:2) и Челси (0:2), однако поражение от Сити стало самым разгромным для команды на старте сезона.

Подопечные Хосепа Гвардиолы отгрузили сопернику пять безответных мячей – три в первом тайме и два – после перерыва. Мы проводили онлайн матча Манчестер Сити – Арсенал.

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Стоит отметить, что с 35-й минуты Арсенал играл в меньшинстве после удаления Гранита Джаки.

Украинский защитник Сити Александр Зинченко вышел на поле в перерыве, заменив правого защитника Кайла Уокера. Впервые в сезоне Зинченко отыграл целый тайм. До этого на его счету было всего 12 минут в матче против Тоттенхэма.

После трех туров Арсенал прочно закрепился на дне турнирной таблицы, а Ман Сити с шестью очками делит первую строчку с шестью разными командами, но большинство из них еще имеет матч отчетного тура в запасе.