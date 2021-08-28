28 августа 14:30
Манчестер Сити 5
Арсенал 0
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Ингулец 3
Мариуполь 0
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Днепр-1 --
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29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
11 сентября 00:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 00:00
Шахтер --
Днепр-1 --
11 сентября 00:00
Рух --
Заря --
11 сентября 00:00
Колос --
Мариуполь --
11 сентября 00:00
Ворскла --
Десна --
11 сентября 00:00
Верес --
Львов --
11 сентября 00:00
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 00:00
Минай --
Черноморец --
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Лондон рыдает: Зинченко и компания уничтожили Арсенал и отправили на дно

Александр Трикиша
28 августа, 17:49
Манчестер Сити разгромил Арсенал в матче третьего тура чемпионата Англии. Украинец Александр Зинченко появился на поле в перерыве и отыграл весь второй тайм

Манчестер Ситит радуется победе над Арсеналом / Фото: Reuters

Некогда грозный лондонский клуб находится в глубоком кризисе. Арсенал проиграл третий матч подряд с общей разницей голов 0:9!

До этого Арсенал уступил Брентфорду (0:2) и Челси (0:2), однако поражение от Сити стало самым разгромным для команды на старте сезона.

Подопечные Хосепа Гвардиолы отгрузили сопернику пять безответных мячей – три в первом тайме и два – после перерыва. Мы проводили онлайн матча Манчестер Сити – Арсенал.

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Стоит отметить, что с 35-й минуты Арсенал играл в меньшинстве после удаления Гранита Джаки.

Украинский защитник Сити Александр Зинченко вышел на поле в перерыве, заменив правого защитника Кайла Уокера. Впервые в сезоне Зинченко отыграл целый тайм. До этого на его счету было всего 12 минут в матче против Тоттенхэма.

После трех туров Арсенал прочно закрепился на дне турнирной таблицы, а Ман Сити с шестью очками делит первую строчку с шестью разными командами, но большинство из них еще имеет матч отчетного тура в запасе.

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