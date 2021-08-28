28 серпня 14:30
Манчестер Сіті 5
Арсенал 0
28 серпня 14:00 Про матч
Інгулець 3
Маріуполь 0
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
11 вересня 00:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 00:00
Шахтар --
Дніпро-1 --
11 вересня 00:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 00:00
Колос --
Маріуполь --
11 вересня 00:00
Ворскла --
Десна --
11 вересня 00:00
Верес --
Львів --
11 вересня 00:00
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 00:00
Минай --
Чорноморець --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Лондон ридає: Зінченко і компанія знищили Арсенал і відправили на дно

Олександр Трикіша
28 серпня, 17:49
Манчестер Сіті розгромив Арсенал в матчі третього туру чемпіонату Англії. Українець Олександр Зінченко з'явився на полі в перерві і відіграв весь другий тайм

Манчестер Сіті радіє перемозі над Арсеналом / Фото: Reuters

Колись грізний лондонський клуб знаходиться в глибокій кризі. Арсенал програв третій матч поспіль із загальною різницею голів 0:9!

До цього Арсенал поступився Брентфордe (0:2) і Челсі (0:2), однак поразка від Сіті стала самою розгромною для команди на старті сезону.

Підопічні Хосепа Гвардіоли відвантажили супернику п'ять м'ячів – три в першому таймі і два – після перерви. Ми проводили онлайн матчу Манчестер Сіті – Арсенал.

Реклама

Варто зазначити, що з 35-ї хвилини Арсенал грав в меншості після видалення Граніти Джаки.

Український захисник Сіті Олександр Зінченко вийшов на поле в перерві, замінивши правого захисника Кайла Вокера. Вперше в сезоні Зінченко відіграв цілий тайм. До цього на його рахунку було лише 12 хвилин в матчі проти Тоттенгема.

Після трьох турів Арсенал міцно закріпився на дні турнірної таблиці, а Ман Сіті з шістьма очками ділить першу сходинку з шістьма різними командами, але більшість з них ще має матч звітного туру в запасі.

Реклама