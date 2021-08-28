Лондон ридає: Зінченко і компанія знищили Арсенал і відправили на дно

Манчестер Сіті радіє перемозі над Арсеналом / Фото: Reuters

Колись грізний лондонський клуб знаходиться в глибокій кризі. Арсенал програв третій матч поспіль із загальною різницею голів 0:9!

До цього Арсенал поступився Брентфордe (0:2) і Челсі (0:2), однак поразка від Сіті стала самою розгромною для команди на старті сезону.

Підопічні Хосепа Гвардіоли відвантажили супернику п'ять м'ячів – три в першому таймі і два – після перерви. Ми проводили онлайн матчу Манчестер Сіті – Арсенал.

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Варто зазначити, що з 35-ї хвилини Арсенал грав в меншості після видалення Граніти Джаки.

Український захисник Сіті Олександр Зінченко вийшов на поле в перерві, замінивши правого захисника Кайла Вокера. Вперше в сезоні Зінченко відіграв цілий тайм. До цього на його рахунку було лише 12 хвилин в матчі проти Тоттенгема.

Після трьох турів Арсенал міцно закріпився на дні турнірної таблиці, а Ман Сіті з шістьма очками ділить першу сходинку з шістьма різними командами, але більшість з них ще має матч звітного туру в запасі.