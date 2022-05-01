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Ломаченко в юбке уничтожает соперниц. Юная украинка посвятила победу ВСУ

Евгений Щербаков
1 мая, 14:03
Кира Макогоненко завоевала золото на Кубке Балтийского моря, который проходил в Германии

Кира Макогоненко победила на Кубке Балтийского моря / Фото: Коллаж: Сегодня

Юная украинка, которую давно называют "Ломаненко в юбке" одержала очередную свою победу.

Харьковчанка Кира Макогоненко стала победительницей турнира "Кубок Балтийского моря". Действующая чемпионка Европы среди юниоров победила в финальном поединке представительницу Саудовской Аравии Жолле Хейер. Благодаря этому успеху, Макогоненко добыла золото турнира в весовой категории до 48 кг.

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Свою победу Кира Макогоненко посвятила украинским защитникам. Обращение к солдатам ВСУ юная чемпионка опубликовала на своей странице в Instagram:

"Хочу поблагодарить Господа за эту победу. Эту победу я посвящаю ВСУ, Главному управелнию разведки, всем патриотам нашей страны, и лично Сергею Величко и всем харьковским патриотам, которые защищают суверенитет Украины. Слава Украине."

Главная мечта Киры Макогоненко выиграть Олимпийские игры. А пока она может смело брать пример с абсолютной чемпионки мира Кети Тейлор, которая защитила все свои пояса в супер-поединке против Аманды Серрано.