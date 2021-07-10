Ломаченко в трусах залез под фонтан, чтобы спастись от жары

Василий Ломаченко под фонтаном / Фото: Instagram
Василий Ломаченко показал, как спасается от жары, которая стоит в эти дни в Украине. Чтобы избежать солнечного удара, боксер залез под фонтан.
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Таким образом Ломаченко отдыхает в собственном отеле, который открыл в Затоке, на Будакской Косе, прошлым летом.
"У нас сегодня жарко…", – написал в Instagram Василий
При этом подписчики спортсмена принялись активно обсуждать цвет воды в бассейне с фонтанчиком.
"Почему вода зеленая?", "Морская?", "Да это цвет плитки"
При этом в своих владениях Ломаченко не забывает и о развлечениях. Только посмотрите на его сальто вперед в воду!
Напомним, две недели назад Ломаченко нокаутировал японца Накатани – до конца года не исключен реванш украинца с Теофимо Лопесом.