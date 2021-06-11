Ломаченко сходил в баню в Америке с религиозным другом

Украинский боксер по-разному готовит свой организм ко встрече с Масаеси Накатани, которая запланирована в Лас-Вегасе на 26 июня

Ломаченко в панаме с мячом / Фото: Instagram

Бывший чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) Василий Ломаченко надеется вернуть себе авторитет. Через 15 дней его ждет 17-й бой в профессионалах – с Масаеси Накатани. Японец пока что лишь раз уступал в профи – американцу Теофимо Лопесу. А вот у украинца уже две неудачи, так что возвращение для него носит судьбоносный характер. Поэтому и готовится к нему Вася очень серьезно.

Тем временем промоутер Ломаченко нашел ему соперника-чемпиона. Василий может встретиться с Девином Хейни в декабре.

Сегодня боец из Белгорода-Днестровского на своей страничке в Instagram показал, как сходил в Калифорнии в сауну.

Компанию ему составил давний знакомый Даниэль. Религиозный парень своеобразно поддержал Лому после неудачи в бою с Лопесом:

"Порой мы получаем сильные удары от судьбы, что-то теряем дорогое для нас. Но все, что нас не убивает, делает сильнее, и хорошая новость, что все в жизни скоротечно и лучшие дни впереди! Это спорт, тут бывают и падения, и взлеты, но самое главное, что ты, Василий, – хороший, порядочный и мудрый человек! Возвращайся сильнее, Champ".

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Ранее Даниэль составлял компанию Александру Усику.

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