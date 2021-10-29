Ломаченко размазали в США! Такого даже Лопес не позволял

Ромеро vs Ломаченко / Фото: Instagram

Непобедимый 26-летний американец Роландо Ромеро выступил с такими оскорбительными заявлениями по отношению к Василию Ломаченко, которые даже острый на язык Теофимо Лопес в адрес украинца себе не позволял.

По мнению Ромеро, Ломаченко – зло для бокса и трус. В довершение ко всему, американец послал украинца на три буквы.

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"Ломаченко – это плохо для бокса. Он же скучный боец, не знает английский и не продает билеты. Если бы на него покупали билеты, то не было бы никаких проблем", – заявил каналу Boxtalk101 Роландо Ромеро.

"Его бой с Лопесом? Он же его проиграл! Нельзя выиграть бой, если ты семь раундов подряд вообще не бьешь. Ну, правильно же? Он, б****, даже не пытался победить".

Ломаченко vs Лопес / Фото: Getty Images

"Ломаченко боялся. Если бы он дал волю рукам раньше, Тео бы его нокаутировал. Ломаченко дрался как "бздун".

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"Реванш Ломаченко с Лопесом? Ломаченко может пойти на ***", – подытожил свой поток оскорблений Роландо Ромеро.

Отметим, что в своем следующем бою, 11 декабря, Ломаченко подерется с Ричардом Комми.

Комми vs Ломаченко / Фото: Getty Images

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Ромеро 5 декабря ждет противостояние с Джервонтой Дэвисом.

А вот в 2022 году, похоже, могли бы выяснить отношения Ломаченко с Ромеро.