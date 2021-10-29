Ломаченка розмазали у США! Такого навіть Лопес не дозволяв

Ромеро vs Ломаченко / Фото: Instagram

Непереможний 26-річний американець Роландо Ромеро виступив із такими образливими заявами стосовно Василя Ломаченка, які навіть гострий на язик Теофімо Лопес на адресу українця собі не дозволяв.

На думку Ромеро, Ломаченко – зло для боксу та боягуз. Усе це Роландо висловив у лайливій формі.

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"Ломаченко – це погано для боксу. Він же нудний боєць, не знає англійської та не продає квитки. Якби на нього купували квитки, то не було б жодних проблем", – заявив каналу Boxtalk101 Роландо Ромеро.

"Його бій з Лопесом? Він же його програв! Не можна виграти бій, якщо ти сім раундів поспіль взагалі не б'єш. Ну, правильно ж? Він, б****, навіть не намагався перемогти".

Ломаченко vs Лопес / Фото: Getty Images

"Ломаченко боявся. Якби він дав волю рукам раніше, Тео б його нокаутував. Ломаченко бився як боягуз".

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"Реванш Ломаченказ Лопесом? Ломаченко може піти до ****", – підсумував свій потік образ Роландо Ромеро.

Зауважимо, що в своєму наступному бою, 11 грудня, Ломаченко поб'ється з Річардом Коммі.

Коммі vs Ломаченко / Фото: Getty Images

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На Ромеро 5 грудня чекає на протистояння з Джервонтою Девісом.

А ось 2022 року, схоже, могли б з'ясувати стосунки в рингу Ломаченко з Ромеро.