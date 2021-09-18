22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
18 сентября 14:00
Ингулец 0
Колос 2
18 сентября 17:00
Мариуполь 0
Шахтер 5
18 сентября 17:00
Днепр-1 1
Верес 0
18 сентября 19:30
Динамо 1
Александрия 0
19 сентября 17:00
Ворскла --
Минай --
19 сентября 19:30
Заря --
Черноморец --
19 сентября 19:30
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Ломаченко против Терминатора: таких соперников у Васи еще не было

Олег Люлька
18 сентября, 23:51
Украинец объявил своего следующего визави. Впервые на профи-ринге Ломаченко сразится с представителем Африки

Комми vs Ломаченко / Фото: Getty Images

В своем следующем бою экс-чемпион мира в трех категориях украинец Василий Ломаченко подерется с бывшим обладателем титула IBF в легком весе Ричардом Комми из Ганы.

Об этом Ломаченко официально сообщил у себя в Instagram.

Поединок 33-летнего Ломаченко и 34-летнего Комми по прозвищу Терминатор состоится 11 декабря в США.

Напомним, в июне этого года Ломаченко одержал досрочную победу над Масайоши Накатани, тем самым закрыв свое поражение от Теофимо Лопеса по очкам.

Комми же, в 2019 году проиграв тому же Лопесу нокаутом, вернулся в феврале 2021-го и нокаутировал Джексона Маринеса.

Ричард Комми / Фото: Getty Images

Отметим, что в активе Комми 30 побед (27 нокаутом) при трех поражениях (одно – нокаутом).

Читайте также: Усику не до Джошуа. У его сына – проблемы

Реклама