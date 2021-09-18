22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
18 вересня 14:00
Інгулець 0
Колос 2
18 вересня 17:00
Маріуполь 0
Шахтар 5
18 вересня 17:00
Дніпро-1 1
Верес 0
18 вересня 19:30
Динамо 1
Олександрія 0
19 вересня 17:00
Ворскла --
Минай --
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Зоря --
Чорноморець --
19 вересня 19:30
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
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Аякс --
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Інтер --
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Брюгге --
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Ломаченко проти Термінатора: таких суперників у Васі ще не було

Олег Люлька
18 вересня, 23:51
Українець оголосив свого наступного візаві. Вперше на профі-рингу Ломаченко битиметься з представником Африки

Коммі vs Ломаченко / Фото: Getty Images

У своєму наступному бою ексчемпіон світу в трьох категоріях українець Василь Ломаченко поб'ється з колишнім володарем титулу IBF у легкій вазі Річардом Коммі з Гани.

Про це Ломаченко офіційно повідомив у себе в Instagram.

Поєдинок 33-річного Ломаченка і 34-річного Коммі на прізвисько Термінатор відбудеться 11 грудня в США.

Нагадаємо, в червні цього року Ломаченко здобув дострокову перемогу над Масайоші Накатані, таким чином закривши свою поразку від Теофімо Лопеса за очками.

Коммі ж, в 2019 році програвши тому ж Лопесу нокаутом, повернувся в лютому 2021-го і нокаутував Джексона Марінеса.

Річард Коммі / Фото: Getty Images

Відзначимо, що в активі Коммі 30 перемог (27 нокаутом) за трьох поразок (одна – нокаутом).

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