Ломаченко проти Термінатора: таких суперників у Васі ще не було

Коммі vs Ломаченко / Фото: Getty Images

У своєму наступному бою ексчемпіон світу в трьох категоріях українець Василь Ломаченко поб'ється з колишнім володарем титулу IBF у легкій вазі Річардом Коммі з Гани.

Про це Ломаченко офіційно повідомив у себе в Instagram.

Поєдинок 33-річного Ломаченка і 34-річного Коммі на прізвисько Термінатор відбудеться 11 грудня в США.

Нагадаємо, в червні цього року Ломаченко здобув дострокову перемогу над Масайоші Накатані, таким чином закривши свою поразку від Теофімо Лопеса за очками.

Коммі ж, в 2019 році програвши тому ж Лопесу нокаутом, повернувся в лютому 2021-го і нокаутував Джексона Марінеса.

Річард Коммі / Фото: Getty Images

Відзначимо, що в активі Коммі 30 перемог (27 нокаутом) за трьох поразок (одна – нокаутом).

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