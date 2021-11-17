Ломаченко, против тебя агрессор! Тренер Терминатора предупредил украинца

Комми vs Ломаченко / Фото: Getty Images

Андре Розье, тренер бывшего чемпиона мира в легком весе Ричарда Комми, заявил, что его подопечному есть что предъявить Василию Ломаченко в поединке на "Мэдисон-сквер-гарден" 11 декабря.

"Ричард и Василий возвращаются в ринг после очень ярких побед нокаутом. Да, на кону в их поединке не будет титулов, однако это действительно бой на века. У нас есть техник в лице Ломаченко и стратег Комми, который к тому же будет в этом противостоянии агрессором".

"Ричард принесет в ринг огонь и жар. Он будет чрезвычайно крупным легковесом, навяжет Ломаченко свою волю и сделает то, что у него получается лучше всего", – отметил в комментарии Boxinghana тренер Ричарда Комми, первого африканского соперника в профи-карьере Василия.

Комми vs Ломаченко / Фото: Getty Images

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В предстоящем поединке аналитики букмекерских контор отдают предпочтение Васе. На победу Ломаченко установлен коэффициент 1.15, на победу Комми по прозвищу Терминатор – 5.50, на ничью – 29.00. Исходя из этих котировок, вероятность исходов боя следующая:

выигрыш Ломаченко – 80%

выигрыш Комми – 17%

ничья – 3%

Ричард Комми / Фото: Getty Images

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Гарантированный гонорар Василия Ломаченко за бой с Ричардом Комми 11 декабря составит 750 000 долларов, но может возрасти до $2 млн.

Добавим, что Комми в своем предыдущем бою в феврале 2021-го нокаутировал доминиканца Маринеса.

Ломаченко же в июне отправил в нокаут японца Масаеши Накатани.