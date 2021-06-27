Ломаченко проиграл Накатани по ударам, но был значительно точнее: статистика боя

Украинский боксер за девять раундов пропустил от японца всего 29 "выстрелов", а более половины его силовых ударов достигало цели – полное доминирование

Ломаченко vs Накатани / Фото: Getty Images

В воскресенье утром Ломаченко победил Накатани нокаутом, эффектно вернувшись после поражения Теофимо Лопесу. 33-летний парень из Белгорода-Днестровского полностью контролировал ход событий на ринге в Лас-Вегасе.

Интересно, что японец сделал больше ударов, чем украинец – 250 против 214. Однако при этом цели у Масаеси достигли всего 29, тогда как у Василий – 104! Процент попадания отличается в четыре раза – 12% и 49% соответственно.

Оба бойца сделали акцент на силовых ударах (26 и 89), тогда как джебы использовали редко (3 и 15). При этом потрясает точность сильных ударов украинца – 59% при 19% у соперника!

Кстати, Ломаченко едва не проиграл Накатани в первом раунде.

Если же обратить внимание на статистику по раундам, то видим, что Лома снова сначала присматривался к оппоненту (6-2 в первом раунде), а потом уже наращивал преимущество. 19-2 в последнем раунде больше похоже на избиение.

На нашем сайте шел онлайн боя Ломаченко – Накатани. Теперь у Василия 15 побед на профессиональном ринге при двух поражениях.

Смотрите, как проходило взвешивание бойцов в Лас-Вегасе: