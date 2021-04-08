Ломаченко показал, как готовится к бою с японцем

Бывший чемпион мира по боксу в трех весовых категориях Василий Ломаченко снова напомнил о себе. В конце марта стало известно, что есть дата боя Ломаченко и имя соперника. 33-летнему украинцу летом предстоит сразиться с японцем Масаеси Накатани.

Двукратный олимпийский чемпион показал, что не почивает на лаврах, а уже вовсю тренируется. На своей страничке в Instagram Лома выложил видео из зала. Пока что он восстанавливает навыки в "спаррингах" с грушами. Локацией боксер указал родной Аккерман.

Тем временем Ломаченко продолжает падение в рейтинге боксеров. А еще в марте Василий открыл сезон, покупавшись в Черном море.

Как известно, Усик и Ломаченко станут героями компьютерной игры.

Накатани входит в ТОП-15 рейтингов WBC, IBF и WBO. В декабре 2020 года нокаутировал пуэрториканца Феликса Вердехо. У 32-летнего боксера 19 побед (13 – нокаутом) при одном поражении от Теофимо Лопеса по очкам. К тому же Накатани владеет титулом Интерконтинентального чемпиона WBO.

Вспомним, как выглядело плечо украинского боксера после операции:

Ломаченко после операции на плече Видео: lomus_official